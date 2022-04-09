«Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом уступил «Эвертону»

«Манчестер Юнайтед» в гостях проиграл «Эвертону» в матче 32-го тура чемпионата Англии. «Ириски» одолели соперника с минимальным счетом — 1:0.

Автором победного мяча стал нападающий Энтони Гордон, который отличился в середине первого тайма.

«Эвертон» набрал 28 очков и чуть оторвался от зоны вылета. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице.

«Манчестер Юнайтед» остался на седьмой строчке (51 очко).