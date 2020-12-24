«Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка английской лиги
«Эвертон» проиграл «Манчестер Юнайтед» в матче 1/4 финала Кубка английской лиги (0:2). Команда Уле-Гуннара Сульшера забила два гола в концовке встречи. Забитыми мячами отметились Эдинсон Кавани и Антони Марсьяль.
Кубок английской лиги
1/4 финала
«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2 (0:0)
Голы: Кавани, 88 (0:1). Марсьяль, 90+6 (0:2).
«Эвертон»: Ольсен, Коулман, Кин, Мина, Годфри, Сигурдссон, Андре Гомеш (Дэйвис, 58), Дукуре (Дженк, 89), Ивоби, Калверт-Льюин, Ришарлисон (Бернард, 56).
«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Алекс Теллес (Шоу, 84), Магуайр, Байи, Туанзебе, Погба, Матич, Бруну Фернандеш, ван де Бек (Марсьяль, 67), Кавани, Гринвуд (Рэшфорд, 67).
Предупреждения: Погба, 57. Туанзебе, 90. Марсьяль, 90+1. Шоу, 90+4.
Судья: Мэдли.
23 декабря. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».
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