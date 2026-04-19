«Ливерпуль» победил «Эвертон» в дерби

«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в гостевом матче 33-го тура чемпионата Англии — 2:1.

Счет на 29-й минуте встречи открыл нападающий гостей Мохамед Салах. Ответный гол на 54-й минуте забил форвард хозяев Бету.

Победный гол на 90+11-й минуте забил защитник мерсисайдцев Вирджил ван Дейк.

Во втором тайме вратарь «Ливерпуля» Георгий Мамардашвили получил травму и покинул поле на носилках. Вместо него вышел третий голкипер клуба Фредди Вудмен.

«Ливерпуль» набрал 55 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Эвертон» с 47 очками — на 10-й строчке.