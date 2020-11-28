«Лидс» в гостях победил «Эвертон»
«Лидс» обыграл «Эвертон» в матче 10-го тура чемпионата Англии — 1:0. Команда Карло Анчелотти упустила шанс подняться в зону Лиги чемпионов и идет на шестом месте в таблице. «Лидс» — 11-й.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
10-й тур
«Эвертон» — «Лидс» — 0:1 (0:0)
Гол: Рафинья, 79.
«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Холгейт (Бернард, 82), Годфри, Хамес Родригес, Аллан, Дукуре, Дэйвис (Делф, 61), Ивоби (Андре Гомеш, 67), Калверт-Льюин, Ришарлисон.
«Лидс»: Меллье, Купер, Даллас, Алиоски, Кох, Эйлинг, Клих, Филлипс, Бэмфорд (Родриго, 90+1), Рафинья (Поведа, 85), Харрисон (Элдер Кошта, 89).
Предупреждения: Эйлинг, 26. Купер, 90. Аллан, 90+2.
Судья: Кавана.
28 ноября. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
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