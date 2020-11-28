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«Лидс» в гостях победил «Эвертон»

22:37

«Лидс» обыграл «Эвертон» в матче 10-го тура чемпионата Англии — 1:0. Команда Карло Анчелотти упустила шанс подняться в зону Лиги чемпионов и идет на шестом месте в таблице. «Лидс» — 11-й.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

10-й тур

«Эвертон» — «Лидс» — 0:1 (0:0)

Гол: Рафинья, 79.

«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Холгейт (Бернард, 82), Годфри, Хамес Родригес, Аллан, Дукуре, Дэйвис (Делф, 61), Ивоби (Андре Гомеш, 67), Калверт-Льюин, Ришарлисон.

«Лидс»: Меллье, Купер, Даллас, Алиоски, Кох, Эйлинг, Клих, Филлипс, Бэмфорд (Родриго, 90+1), Рафинья (Поведа, 85), Харрисон (Элдер Кошта, 89).

Предупреждения: Эйлинг, 26. Купер, 90. Аллан, 90+2.

Судья: Кавана.

28 ноября. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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