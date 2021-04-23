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«Эвертон» лидирует в борьбе за защитника «Норвича» Ааронса

15:59
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«Эвертон» лидирует в борьбе за защитника «Норвича» Макса Ааронса, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб находится на стадии продвинутых переговоров с 21-летним англичанином, на которого также претендуют «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2020/21 Ааронс провел 44 матча за «Норвич», на его счету 1 гол и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

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