«Эвертон» лидирует в борьбе за защитника «Норвича» Ааронса
«Эвертон» лидирует в борьбе за защитника «Норвича» Макса Ааронса, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, клуб находится на стадии продвинутых переговоров с 21-летним англичанином, на которого также претендуют «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».
Everton are leading the race to sign Max Aarons — advanced talks and negotiations progressing for the right back. ? #EFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2021
Many clubs are interested as Max Aarons will leave Norwich in the summer — Everton have started contacts since February and hope to reach an agreement soon. https://t.co/phsV5Opcb8
В сезоне-2020/21 Ааронс провел 44 матча за «Норвич», на его счету 1 гол и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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