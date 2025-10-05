«Кристал Пэлас» проиграл «Эвертону» в АПЛ, «Ньюкасл» победил «Ноттингем Форест»

«Кристал Пэлас» на выезде проиграл «Эвертону» в матче 7-го тура АПЛ — 1:2.

Счет в матче на 37-й минуте открыл защитник лондонского клуба Даниель Муньос. На 76-й минуте счет с пенальти сравнял нападающий «Эвертона» Илиман Ндайе. Победный мяч на 90+3-й минуте забил Джек Грилиш.

«Кристал Пэлас» с 12 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Эвертон» с 11 очками — на 7-й строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 7-й тур.

05 октября, 16:00. Hill Dickinson (Ливерпуль)

В параллельном матче «Ньюкасл» на своем поле победил «Ноттингем Форест» со счетом 2:0. Голы хозяев забили полузащитник Бруно на 58-й минуте и нападающий Ник Вольтмейд с пенальти на 84-й минуте.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 7-й тур.

05 октября, 16:00. St James' Park (Ньюкасл)

В других матчах 7-го тура «Астон Вилла» дома обыграла «Бернли» (2:1), а «Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1).

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 7-й тур.

05 октября, 16:00. Villa Park (Бирмингем)