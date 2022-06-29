«Эвертон» к 21 июля может быть продан новым владельцам
Семья Камински надеется купить «Эвертон» к 21 июля, когда «ириски» прибывают в Миннесоту в рамках предсезонного турне, сообщает The Telegraph.
Ранее в июне стало известно, что американский консорциум, представляемый экс-исполнительным директором «Манчестер Юнайтед» и «Челси» Питером Кеньоном, ведет переговоры с нынешним хозяином «Эвертоном» Фархадом Мошири.
За Кеньоном как публичной фигурой с опытом покупки футбольных клубов стоит Мачик Камински и его семья, а также бизнесмен Джон Торнтон.
Камински, глава компании Talon Real Estate, уже побывал в Англии, лично встретился с Мошири и даже посетил Брэмли-Мур Док, где «ириски» строят новый стадион.
К настоящему моменту у сторон уже есть принципиальная договоренность насчет сделки стоимостью свыше 500 миллионов фунтов стерлингов. Потенциальные покупатели также готовы полностью погасить долг клуба.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
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|0-0
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2
|Ливерпуль
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|МЮ
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
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|0-0
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8
|Лестер
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|0
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|0-0
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9
|Брайтон
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -