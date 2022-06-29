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Сегодня, 19:43

«Эвертон» к 21 июля может быть продан новым владельцам

Иван Шитик
Корреспондент
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Семья Камински надеется купить «Эвертон» к 21 июля, когда «ириски» прибывают в Миннесоту в рамках предсезонного турне, сообщает The Telegraph.

Ранее в июне стало известно, что американский консорциум, представляемый экс-исполнительным директором «Манчестер Юнайтед» и «Челси» Питером Кеньоном, ведет переговоры с нынешним хозяином «Эвертоном» Фархадом Мошири.

За Кеньоном как публичной фигурой с опытом покупки футбольных клубов стоит Мачик Камински и его семья, а также бизнесмен Джон Торнтон.

Камински, глава компании Talon Real Estate, уже побывал в Англии, лично встретился с Мошири и даже посетил Брэмли-Мур Док, где «ириски» строят новый стадион.

К настоящему моменту у сторон уже есть принципиальная договоренность насчет сделки стоимостью свыше 500 миллионов фунтов стерлингов. Потенциальные покупатели также готовы полностью погасить долг клуба.

ФК Эвертон
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