«Эвертон» и «Саутгемптон» разошлись миром

«Эвертон» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1) в матче 34-го тура английской премьер-лиги.

В составе хозяев отличился Ришарлисон. У гостей голом отметился Дэнни Ингc. До этого Джеймс Уорд-Проуз не реализовал пенальти.

«Эвертон» набрал 45 очков и занимает 11-е место. У «святых» 44 очка и 12-я позиция. В следующем туре «ириски» на выезде сыграют с «Вулверхэмптоном». «Саутгемптону» предстоит гостевой матч с «Манчестер Юнайтед».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

34-й тур

«Эвертон» — «Саутгемптон» — 1:1 (1:1)

Голы: Ингс, 31 (0:1). Ришарлисон, 43 (1:1).

Нереализованный пенальти: Уорд-Проуз, 28 (перекладина)

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, М-л.Кин, Мина, Андре Гомеш (Сигурдссон, 42), Дэйвис, Гордон (Бернард, 74), Ивоби (Сидибе, 46), Калверт-Льюин (М-з.Кин, 70), Ришарлисон.

«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Стивенс, Беднарек, Уокер-Питерс, Ромеу (Хейбьерг, 70), Уорд-Проуз, Армстронг (Смоллбоун, 88), Редмонд, Ингс, Адамс (Лонг, 70).

Предупреждения: Армстронг, 14. Стивенс, 34. Калверт-Льюин, 45+1. Ришарлисон, 45+1. Беднарек, 61. Динь, 90+1.

Судья: Мэйсон.

9 июля. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».