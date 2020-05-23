«Эвертон» и «Ньюкасл» поборются за форварда «Наполи» Лосано

«Эвертон» и «Ньюкасл» интересуются нападающим «Наполи» Ирвингом Лосано, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти, ранее возглавлявший неаполитанцев, хотел бы вновь поработать с 24-летним мексиканцем. «Ньюкасл» также готов подписать нападающего. Сообщается, что в «Наполи» расстроены результатами Лосано, который не оправдал ожиданий руководства после перехода в итальянскую команду из ПСВ летом 2019 года за 38 миллионов евро.

На счету Лосано 3 гола и 2 результативных передачи в 23 матчах за «Наполи» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость мексиканца в 28 миллионов евро.