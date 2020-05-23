Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Эвертон» и «Ньюкасл» поборются за форварда «Наполи» Лосано

08:57

«Эвертон» и «Ньюкасл» интересуются нападающим «Наполи» Ирвингом Лосано, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти, ранее возглавлявший неаполитанцев, хотел бы вновь поработать с 24-летним мексиканцем. «Ньюкасл» также готов подписать нападающего. Сообщается, что в «Наполи» расстроены результатами Лосано, который не оправдал ожиданий руководства после перехода в итальянскую команду из ПСВ летом 2019 года за 38 миллионов евро.

На счету Лосано 3 гола и 2 результативных передачи в 23 матчах за «Наполи» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость мексиканца в 28 миллионов евро.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир