«Эвертон» и «Халл Сити» вышли в 1/16 финала Кубка лиги, «Саутгемптон» — нет
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«Эвертон» переигрл «Солфорд» в матче 1/32 финала Кубка английской лиги (3:0). Также в 1/16 финала вышли «Халл Сити», «Брентфорд» и «Бристоль Сити».
Кубок английской лиги
1/32 финала
«Эвертон» — «Солфорд» — 3:0 (1:0)
Голы: М-л.Кин, 8 (1:0). Сигурдссон, 74 (2:0). М-з.Кин, 87 — с пенальти (3:0).
Судья: Эдвардс.
Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».
«Лидс» — «Халл Сити» — 1:1 (0:1). Пенальти — 8:9
Голы: Уилкс, 5 (0:1). Алиоски, 90+3 (1:1).
Судья: Уэбб.
Лидс. Стадион «Elland Road».
«Саутгемптон» — «Брентфорд» — 0:2 (0:2)
Голы: Нергор, 40 (0:1). Да Силва, 45+1 (0:2).
Судья: Брукс.
Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».
«Бристоль Сити» — «Нортхэмптон Таун» — 4:0 (1:0)