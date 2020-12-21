«Эвертон» хочет продлить контракт с Динем, чтобы не отпустить к конкуренту

«Эвертон» начал переговоры с защитником Люкой Динем о новом контракте, сообщает Times.

По данным источника, «ириски» хотят сохранить 27-летнего француза в составе. В СМИ в последнее время активно обсуждают вероятный переход футболиста в «Манчестер Сити». Действующее соглашение футболиста действует до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне АПЛ Динь провел 8 матчей, в которых отдал 4 результативные передачи.