«Эвертон» хочет подписать Кинга

«Эвертон» претендует на нападающего «Борнмута» Джошуа Кинга, сообщает The Sun.

По информации источника, «ириски» планируют приобрести 28-летнего норвежца за 15 миллионов фунтов. Сообщается, что игрок близок к уходу из нынешней команды из-за вылета из АПЛ по итогам сезона-2019/20.

В сезоне-2019/20 Кинг провел за «Борнмут» 27 матчей, на его счету 6 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 14,4 миллиона фунтов.