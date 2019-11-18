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«Эвертон» хочет купить нападающего «Айнтрахта»

10:45
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«Эвертон» намерен приобрести нападающего «Айнтрахта» Гонсалу Пасьенсию. 25-летний португалец — главная трансферная цель английского клуба в зимнее трансферное окно, сообщает Goal.com.

Контракт Пасьенсии с «Айнтрахтом» рассчитан до 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.

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