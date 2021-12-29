«Эвертон» хочет арендовать Баркли у «Челси» до конца сезона

«Эвертон» интересуется полузащитником «Челси» Россом Баркли, сообщает The Telegraph.

По информации источника, клуб хочет арендовать 28-летнего англичанина у лондонцев до конца сезона-2021/22. Ранее сообщалось, что на футболиста также претендует «Лидс».

В сезоне-2021/22 Баркли принял участие в 11 матчах «Челси» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро. Отметим, что Баркли является уроженцем Ливерпуля и воспитанником «Эвертона».