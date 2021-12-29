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«Эвертон» хочет арендовать Баркли у «Челси» до конца сезона

08:57
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«Эвертон» интересуется полузащитником «Челси» Россом Баркли, сообщает The Telegraph.

По информации источника, клуб хочет арендовать 28-летнего англичанина у лондонцев до конца сезона-2021/22. Ранее сообщалось, что на футболиста также претендует «Лидс».

В сезоне-2021/22 Баркли принял участие в 11 матчах «Челси» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро. Отметим, что Баркли является уроженцем Ливерпуля и воспитанником «Эвертона».

Дополнительная информация:

https://www.telegraph.co.uk/football/2021/12/28/transfer-notebook-everton-eye-loan-move-chelseas-ross-barkley/

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Иван Торопцев все материалы автора

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