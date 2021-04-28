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«Эвертон» готовит предложение «Ювентусу» по Демиралу

22:25
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Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал может продолжить карьеру в английской премьер-лиге, сообщил журналист Даниэле Лонго в Twitter.

В услугах футболиста заинтересован «Эвертон», который в ближайшее время сделает предложение «Ювентусу» в размере 25-30 миллионов евро.

23-летний турецкий защитник выступает за «Ювентус» с июля 2019 года, за это время он успел сыграть тридцать один матч за итальянский клуб во всех турнирах, забил один гол и отдал две голевые передачи.

Контракт Демирала с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

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