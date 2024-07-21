«Эвертон» готов продать Брантуэйта за 70-80 миллионов фунтов
«Эвертон» установил цену за защитника команды Джарреда Брантуэйта.
По данным The Athletic, эта сумма в том же диапазоне, что и трансферные суммы, которые в последние годы получили Харри Магуайр, Уэсли Фофана и Йошко Гвардиол — около 70-80 миллионов фунтов стерлингов.
С другой стороны, первоначальное предложение «Манчестер Юнайтед» по 22-летнему защитнику составило 35 миллионов фунтов плюс 8 миллионов в качестве дополнительных бонусов, а второе предложение составило 45 миллионов + 5 миллионов.
В сезоне-2023/24 Брантуэйт провел 41 матч, в которых забил 3 гола. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 42 миллиона евро.
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|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
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|0
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5
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Челси
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|МЮ
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Вест Хэм
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|0
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|0-0
|0
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10
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
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|0
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|16.08
|22:00
|
МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
|
Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
|- : -
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