«Эвертон» является главным претендентом на полузащитника «Ювентуса» Сами Хедиру, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 33-летний немец попросил своего агента найти ему клуб в Англии. Сообщается, что «ириски» ближе всех к подписанию контракта с футболистом. Ранее главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти заявлял, что хотел бы вновь поработать с хавбеком, который выступал под его руководством за «Реал».

В сезоне-2020/21 Хедира ни разу не появлялся в составе «Ювентуса». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 33-летнего немца в 4 миллиона евро.