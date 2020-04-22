«Эвертон» — главный претендент на нападающего «Ромы» Дженгиза Юндера, сообщает Calciomercato.

По информации источника, клуб из Ливерпуля готов отдать за 22-летнего турка сумму около 40 миллионов евро, не исключается, что в сделку может быть включен форвард «ирисок» Мойзе Кин. Сообщается, что игроком также интересуется «Севилья».

В сезоне-2019/20 Ундер забил 3 гола в 20 матчах за «Рому». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 24 миллиона евро.