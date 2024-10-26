«Эвертон» в добавленное время ушел от поражения в матче с «Фулхэмом»

«Фулхэм» на выезде сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 9-го тура чемпионата Англии — 1:1.

Первый гол в игре забил полузащитник гостей Алекс Ивоби, который отличился на 61-й минуте. На 90+5-й минуте Бету сравнял счет.

Гол форварда «Эвертона» Доминика Калверт-Льюина в первом тайме был отменен после видеопросмотра.

«Фулхэм» набрал 12 очков и поднялся на 10-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» с 9 баллами вышел на 15-й позицию.