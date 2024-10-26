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Сегодня, 21:26

«Эвертон» в добавленное время ушел от поражения в матче с «Фулхэмом»

Алина Савинова
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«Фулхэм» на выезде сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 9-го тура чемпионата Англии — 1:1.

Первый гол в игре забил полузащитник гостей Алекс Ивоби, который отличился на 61-й минуте. На 90+5-й минуте Бету сравнял счет.

Гол форварда «Эвертона» Доминика Калверт-Льюина в первом тайме был отменен после видеопросмотра.

«Фулхэм» набрал 12 очков и поднялся на 10-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» с 9 баллами вышел на 15-й позицию.

Англия. Премьер-лига. 9-й тур
26 окт, 19:30. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
1:1
Фулхэм

Футбол
ФК Фулхэм
ФК Эвертон
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 9 7 2 0 20-9 23
2
 Ливерпуль 8 7 0 1 15-3 21
3
 Астон Вилла 9 5 3 1 16-11 18
4
 Арсенал 8 5 2 1 15-8 17
5
 Брайтон 9 4 4 1 16-12 16
6
 Нот. Форест 9 4 4 1 11-7 16
7
 Челси 8 4 2 2 17-10 14
8
 Тоттенхэм 8 4 1 3 18-9 13
9
 Брентфорд 9 4 1 4 18-18 13
10
 Фулхэм 9 3 3 3 12-12 12
11
 Борнмут 9 3 3 3 11-11 12
12
 Ньюкасл 8 3 3 2 8-8 12
13
 МЮ 8 3 2 3 7-9 11
14
 Лестер 9 2 3 4 13-17 9
15
 Эвертон 9 2 3 4 10-16 9
16
 Вест Хэм 8 2 2 4 11-15 8
17
 Ипсвич 9 0 4 5 9-20 4
18
 Кр. Пэлас 8 0 3 5 5-11 3
19
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20
 Саутгемптон 9 0 1 8 6-19 1
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Лестер – Нот. Форест
 1 : 3
26.10 17:00
Астон Вилла – Борнмут
 1 : 1
26.10 17:00
Брентфорд – Ипсвич
 4 : 3
26.10 17:00
Брайтон – Вулверхэмптон
 2 : 2
26.10 17:00
Ман. Сити – Саутгемптон
 1 : 0
26.10 19:30
Эвертон – Фулхэм
 1 : 1
27.10 17:00
Челси – Ньюкасл
 - : -
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Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
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Ноттингем Форест

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Коул Палмер

Челси

 5
Мохамед Салах

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Ливерпуль

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 6 1 2
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Вильям Салиба

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