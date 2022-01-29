«Эвертон» договорился с Лэмпардом

Новым главным тренером «Эвертона» станет английский специалист Фрэнк Лэмпард. По информации журналиста Фабрицио Романо, клуб договорился с 43-летним англичанином о контракте.

Решение о назначении Лэмпарда было принято в пятницу, 28 января, после переговоров со всеми кандидатами, в число которых кроме Лэмпарда входиили Витор Перейра и Дункан Фергюсон.

16 января «Эвертон» объявил об увольнении Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера. 61-летний испанец работал с командой с июля 2021 года.

Frank Lampard set to be appointed as new Everton manager. Full agreement reached now. It's done and sealed. ??? #EFC



Club decision made tonight after conversations with Frankie, Vitor Pereira and Duncan Ferguson.



Confirmed as @SamWallaceTel @ElBobble also reported tonight. pic.twitter.com/FLei2x7OUQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2022

В этом сезоне «Эвертон» сыграл в 20 матчей в АПЛ и набрал 19 очков. «Ириски» занимают 16-е место в турнирной таблице.