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Сегодня, 18:30

«Эвертон» — «Челси»: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча АПЛ

Читать «СЭ» в
ФК &amp;quot;Челси&amp;quot;.
Фото Reuters

В субботу, 6 августа, в первом туре чемпионата Англии «Челси» сыграет в гостях с «Эвертоном». Встреча пройдет на стадионе «Гудисон Парк», начало — 19:30.

Следить за матчем «Эвертон» — «Челси» можно на сайте «СЭ», а также в прямом эфире на Setanta Sports.

В минувшем сезоне «Эвертону» удалось сохранить прописку в АПЛ только в последнем туре. За 38 туров команда одержала 11 побед и шесть матчей сыграла вничью, и, набрав 39 очков, заняла 16-е итоговое место в турнирной таблице.

В минувшем сезоне «Челси» в Лиге чемпионо не сумел защитить титул. В АПЛ синие одержали 21 победу и заработали 74 очка, заняв итоговую третью позицию в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
06 авг, 19:30. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
Челси

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Локомотив

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
ФК Челси
ФК Эвертон
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ньюкасл 1 1 0 0 2-0 3
2
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
3
 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
4
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
5
 Фулхэм 1 0 1 0 2-2 1
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
13
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
15
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Нот. Форест 1 0 0 1 0-2 0
19
 Саутгемптон 1 0 0 1 1-4 0
20
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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13 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 0 : 2
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 2 : 2
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 2 : 0
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 4 : 1
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
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ЖК
Г
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 2
Эрик Дайер

Эрик Дайер

Тоттенхэм Хотспур

 1
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 1
П
Александр Зинченко

Александр Зинченко

Арсенал

 1
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 1
Кенни Тете

Кенни Тете

Фулхэм

 1
И К Ж
Родриго Бентанкур

Родриго Бентанкур

Тоттенхэм Хотспур

 1 0 1
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 1 0 1
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 1 0 1
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