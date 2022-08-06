«Эвертон» — «Челси»: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча АПЛ

В субботу, 6 августа, в первом туре чемпионата Англии «Челси» сыграет в гостях с «Эвертоном». Встреча пройдет на стадионе «Гудисон Парк», начало — 19:30.

Следить за матчем «Эвертон» — «Челси» можно на сайте «СЭ», а также в прямом эфире на Setanta Sports.

В минувшем сезоне «Эвертону» удалось сохранить прописку в АПЛ только в последнем туре. За 38 туров команда одержала 11 побед и шесть матчей сыграла вничью, и, набрав 39 очков, заняла 16-е итоговое место в турнирной таблице.

В минувшем сезоне «Челси» в Лиге чемпионо не сумел защитить титул. В АПЛ синие одержали 21 победу и заработали 74 очка, заняв итоговую третью позицию в турнирной таблице.