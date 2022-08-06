«Эвертон» — «Челси»: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча АПЛ
В субботу, 6 августа, в первом туре чемпионата Англии «Челси» сыграет в гостях с «Эвертоном». Встреча пройдет на стадионе «Гудисон Парк», начало — 19:30.
Следить за матчем «Эвертон» — «Челси» можно на сайте «СЭ», а также в прямом эфире на Setanta Sports.
В минувшем сезоне «Эвертону» удалось сохранить прописку в АПЛ только в последнем туре. За 38 туров команда одержала 11 побед и шесть матчей сыграла вничью, и, набрав 39 очков, заняла 16-е итоговое место в турнирной таблице.
В минувшем сезоне «Челси» в Лиге чемпионо не сумел защитить титул. В АПЛ синие одержали 21 победу и заработали 74 очка, заняв итоговую третью позицию в турнирной таблице.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
4
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Фулхэм
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
20
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|0 : 2
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|2 : 2
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|2 : 0
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|4 : 1
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|2
|
|
Эрик Дайер
Тоттенхэм Хотспур
|1
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|1
|П
|
|
Александр Зинченко
Арсенал
|1
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|1
|
|
Кенни Тете
Фулхэм
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Родриго Бентанкур
Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
|1
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
|1
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|1
|0
|1