Гол Сигурдссона принес «Эвертону» победу над «Челси»

«Эвертон» в матче 12-го тура чемпионата Англии обыграл «Челси» со счетом 1:0.

Единственный гол с пенальти забил Гильфи Сигурдссон.

После этого матча «Эвертон» с 20 очками занимает седьмое место в АПЛ, «Челси» с 22 очками — на третьей строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

12-й тур

«Эвертон» — «Челси» — 1:0 (1:0)

Гол: Сигурдссон, 22 — с пенальти.

«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Мина, Холгейт, Годфри, Сигурдссон (Андре Гомеш, 83), Аллан, Дукуре, Ивоби (Дэйвис, 86), Калверт-Льюин, Ришарлисон (Кенни, 90).

«Челси»: Менди, Тиагу Силва, Зума, Чилвелл, Джеймс, Ковачич (Гилмор, 82), Канте, Хаверц (Абрахам, 68), Маунт, Жиру, Вернер.

Предупреждения: Ришарлисон, 24. Канте, 45+3. Джеймс, 59. Тиагу Силва, 65. Дукуре, 80.

Судья: Мосс (Англия).

12 декабря. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».