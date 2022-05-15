Гол Хенри помог «Брентфорду» победить «Эвертон»

«Брентфорд» обыграл «Эвертон» в матче 37-го тура чемпионата Англии со счетом 3:2.

В составе «Брентфорда» голы забили Йоан Висса и Рико Хенри. Еще один гол в свои ворота забил защитник «Эвертона» Шеймус Коулман. У «Эвертона» отличился Ришарлисон, оформивший дубль. Один из голов был забит с пенальти.

На 18-й минуте красную карточку получил защитник «Эвертона» Джаррэд Брантвэйт.

Этот матч стал четвертым в истории АПЛ, в котором в первом тайме были автогол, пенальти и показана красная карточка.

«Брентфорд» набрал 46 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. У «Эвертона» 36 очков и 16-я позиция.