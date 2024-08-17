«Брайтон» разгромил «Эвертон» в гостях, «Ньюкасл» добился победы над «Саутгемптоном»

«Брайтон» разгромил «Эвертон» в домашнем матче 1-го тура чемпионата Англии со счетом 3:0.

Голы забили Каору Митома, Дэнни Уэлбек и Симон Адингра.

В следующем матче «Брайтон» примет «Манчестер Юнайтед», а «Эвертон» сыграет на выезде с «Тоттенхэмом». Оба противостояния пройдут 24 августа.

В параллельной встрече «Ньюкасл» с минимальным счетом обыграл «Саутгемптон» — 1:0.

Единственный гол в этом матче забил Жоэлинтон.

С 28-й минуты «сороки» играли в меньшинстве из-за удаления швейцарского защитника Фабиана Шера.

В следующей встрече «Ньюкасл» сыграет в гостях с «Борнмутом» 25 августа, а «Саутгемптон» днем ранее примет «Ноттингем Форест».