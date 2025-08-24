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24 августа 2025, 17:56

«Эвертон» победил «Брайтон» в первом матче на новом стадионе, Грилиш сделал два голевых паса

Футболисты «Эвертона» Джеймс Гарнер и Джек Грилиш празднуют гол в ворота «Брайтона».
Фото Reuters

«Эвертон» дома обыграл «Брайтон» в матче 2-го тура АПЛ — 2:0.

У хозяев забили Илиман Ндиай и Джеймс Гарнер, Джек Грилиш сделал две результативные передачи. Нападающий гостей Данни Уэлбек не реализовал пенальти во втором тайме.

«Эвертон» провел первый матч на своем новом новом стадионе «Хилл Дикинсон», который был построен в 2024 году и вмещает 52 769 зрителей.

«Эвертон» одержал первую победу в сезоне-2025/26 и поднялся на восьмое место в турнирной таблице АПЛ с 3 очками. «Брайтон» идет на 17-й строчке с 1 очком.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 2-й тур.
24 августа 2025, 16:00. Hill Dickinson (Ливерпуль)
Эвертон
2:0
Брайтон

В параллельном матче «Кристал Пэлас» дома сыграл вничью с «Ноттингем Форест» — 1:1. У хозяев забил Исмаила Сарр, у гостей отличился Каллум Хадсон-Одои.

«Ноттингем Форест» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ с 4 очками, «Кристал Пэлас» идет на 13-й строчке с 2 очками.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 2-й тур.
24 августа 2025, 16:00. Селхерст Парк (Лондон)
Кристал Пэлас
1:1
Ноттингем Форест
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Джек Грилиш
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Кристал Пэлас
ФК Ноттингем Форест
ФК Эвертон
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«МЮ» на выезде сыграл вничью с «Фулхэмом», Бруну Фернандеш не забил пенальти
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2
 Ман. Сити 38 23 9 6 77-35 78
3
 МЮ 38 20 11 7 69-50 71
4
 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5
 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6
 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7
 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8
 Брайтон 38 14 11 13 52-46 53
9
 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10
 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11
 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12
 Ньюкасл 38 14 7 17 53-55 49
13
 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14
 Лидс 38 11 14 13 49-56 47
15
 Кр. Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16
 Нот. Форест 38 11 11 16 48-51 44
17
 Тоттенхэм 38 10 11 17 48-57 41
18
 Вест Хэм 38 10 9 19 46-65 39
19
 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20
 Вулверхэмптон 38 3 11 24 27-68 20
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37 тур
38 тур
24.05 18:00 Брайтон – МЮ 0 : 3
24.05 18:00 Бернли – Вулверхэмптон 1 : 1
24.05 18:00 Кр. Пэлас – Арсенал 1 : 2
24.05 18:00 Фулхэм – Ньюкасл 2 : 0
24.05 18:00 Ливерпуль – Брентфорд 1 : 1
24.05 18:00 Ман. Сити – Астон Вилла 1 : 2
24.05 18:00 Нот. Форест – Борнмут 1 : 1
24.05 18:00 Сандерленд – Челси 2 : 1
24.05 18:00 Тоттенхэм – Эвертон 1 : 0
24.05 18:00 Вест Хэм – Лидс 3 : 0
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ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 27
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 22
Антуан Семеньо
Антуан Семеньо

Манчестер Сити

 17
П
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 21
Райан Шерки
Райан Шерки

Манчестер Сити

 12
Джаррод Боуэн
Джаррод Боуэн

Вест Хэм

 11
И К Ж
Кристиан Ромеро
Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 23 1 9
Мойсес Кайседо
Мойсес Кайседо

Челси

 33 1 11
Микки ван де Вен
Микки ван де Вен

Тоттенхэм Хотспур

 35 1 9
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