«Эвертон» победил «Брайтон» в первом матче на новом стадионе, Грилиш сделал два голевых паса

«Эвертон» дома обыграл «Брайтон» в матче 2-го тура АПЛ — 2:0.

У хозяев забили Илиман Ндиай и Джеймс Гарнер, Джек Грилиш сделал две результативные передачи. Нападающий гостей Данни Уэлбек не реализовал пенальти во втором тайме.

«Эвертон» провел первый матч на своем новом новом стадионе «Хилл Дикинсон», который был построен в 2024 году и вмещает 52 769 зрителей.

«Эвертон» одержал первую победу в сезоне-2025/26 и поднялся на восьмое место в турнирной таблице АПЛ с 3 очками. «Брайтон» идет на 17-й строчке с 1 очком.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 2-й тур.

24 августа 2025, 16:00. Hill Dickinson (Ливерпуль)

В параллельном матче «Кристал Пэлас» дома сыграл вничью с «Ноттингем Форест» — 1:1. У хозяев забил Исмаила Сарр, у гостей отличился Каллум Хадсон-Одои.

«Ноттингем Форест» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ с 4 очками, «Кристал Пэлас» идет на 13-й строчке с 2 очками.