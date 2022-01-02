Дубль Макаллистера принес «Брайтону» победу над «Эвертоном»
«Брайтон» на выезде обыграл «Эвертон» в матче 21-го тура АПЛ — 3:2.
В составе «чаек» дублем отличился Алексис Макаллистер, еще один гол на счету Дэна Берна. У «Эвертона» два мяча забил Энтони Гордон.
«Брайтон» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 27 очками в 19 матчах. «Эвертон» идет на 15-й строчке с 19 очками в 18 играх.
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