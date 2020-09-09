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«Эвертон» близок к аренде Томори

09:08
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«Эвертон» может взять в годичную аренду у «Челси» защитника Фикайо Томори. Также интерес к 22-летнему англичанину проявляли «Ньюкасл» и «Ренн», но именно «ириски» лидируют в этой борьбе, сообщает ESPN.

Томори в позапрошлом сезоне играл за «Дерби Каунти» под руководством Фрэнка Лампарда, а в прошлой кампании под его же началом стал игроком первой команды «Челси». Это помогло Томори получить вызов в сборную Англии и дебютировать за нее в ноябре 2019.

Однако уроженец Канады не сыграл ни минуты после возобновления чемпионата после коронавирусной паузы.

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