«Эвертон» победил «Бернли»

Кирнан Дьюсбери-Холл забивает гол.
Фото Reuters

«Эвертон» переиграл «Бернли» в матче 29-го тура чемпионата Англии — 2:0. Игра прошла на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле.

На 31-й минуте защитник Джеймс Тарковски открыл счет. В начале второй половины хавбек Кирнан Дьюсбери-Холл удвоил преимущество «ирисок».

«Эвертон» набрал 43 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ. «Бернли» идет на 19-й строчке — 19 очков.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 29-й тур.
03 марта, 22:30. Hill Dickinson (Ливерпуль)
Эвертон
2:0
Бернли
Футбол
ФК Бернли
ФК Эвертон
