«Эвертон» победил «Бернли»
«Эвертон» переиграл «Бернли» в матче 29-го тура чемпионата Англии — 2:0. Игра прошла на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле.
На 31-й минуте защитник Джеймс Тарковски открыл счет. В начале второй половины хавбек Кирнан Дьюсбери-Холл удвоил преимущество «ирисок».
«Эвертон» набрал 43 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ. «Бернли» идет на 19-й строчке — 19 очков.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|30
|20
|7
|3
|59-22
|67
|
2
|Ман. Сити
|29
|18
|6
|5
|59-27
|60
|
3
|Астон Вилла
|29
|15
|6
|8
|39-34
|51
|
4
|МЮ
|29
|14
|9
|6
|51-40
|51
|
5
|Челси
|29
|13
|9
|7
|53-34
|48
|
6
|Ливерпуль
|29
|14
|6
|9
|48-39
|48
|
7
|Брентфорд
|29
|13
|5
|11
|44-40
|44
|
8
|Эвертон
|29
|12
|7
|10
|34-33
|43
|
9
|Фулхэм
|29
|12
|4
|13
|40-43
|40
|
10
|Борнмут
|29
|9
|13
|7
|44-46
|40
|
11
|Сандерленд
|29
|10
|10
|9
|30-34
|40
|
12
|Ньюкасл
|29
|11
|6
|12
|42-43
|39
|
13
|Кр. Пэлас
|29
|10
|8
|11
|33-35
|38
|
14
|Брайтон
|29
|9
|10
|10
|38-36
|37
|
15
|Лидс
|29
|7
|10
|12
|37-48
|31
|
16
|Тоттенхэм
|29
|7
|8
|14
|39-46
|29
|
17
|Вест Хэм
|29
|7
|7
|15
|35-54
|28
|
18
|Нот. Форест
|29
|7
|7
|15
|28-43
|28
|
19
|Бернли
|29
|4
|7
|18
|32-58
|19
|
20
|Вулверхэмптон
|30
|3
|7
|20
|22-52
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.03
|15:30
|Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
|14.03
|18:00
|Бернли – Борнмут
|- : -
|14.03
|18:00
|Кр. Пэлас – Лидс
|- : -
|14.03
|18:00
|Сандерленд – Брайтон
|- : -
|14.03
|20:30
|Челси – Ньюкасл
|- : -
|15.03
|17:00
|Арсенал – Эвертон
|- : -
|15.03
|17:00
|МЮ – Астон Вилла
|- : -
|15.03
|17:00
|Нот. Форест – Фулхэм
|- : -
|15.03
|19:30
|Ливерпуль – Тоттенхэм
|- : -
|16.03
|23:00
|Брентфорд – Вулверхэмптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|22
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|18
|
|
Антуан Семеньо
Манчестер Сити
|15
|П
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|14
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|8
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|21
|1
|8
|
|
Мойсес Кайседо
Челси
|24
|1
|8
|
|
Микки ван де Вен
Тоттенхэм Хотспур
|27
|1
|7
