«Арсенал» уступил «Эвертону». Команда Артеты не может выиграть в АПЛ на протяжении семи матчей

«Эвертон» принимал «Арсенал» в матче 14-го тура чемпионата Англии. Хозяева взяли верх со счетом 2:1.

Лондонский клуб не может выиграть на протяжении семи матчей.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

14-й тур

«Эвертон» — «Арсенал» — 2:1 (2:1)

Голы: Холдинг, 22 — в свои ворота (1:0). Пепе, 35 — с пенальти (1:1). Мина, 45 (2:1).

«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Мина, Холгейт, Годфри, Сигурдссон, Дукуре, Дэйвис, Ивоби (Коулман, 83), Калверт-Льюин (Дженк, 90+3), Ришарлисон (Кенни, 90+2).

«Арсенал»: Лено, Давид Луиз, Мэйтланд-Найлс, Тирни, Холдинг, Эль-Нени (Уиллок, 64), Себальос, Сака, Виллиан, Пепе (Мартинелли, 71), Нкетиа (Ляказетт, 76).

Предупреждения: Эль-Нени, 15. Тирни, 39. Уиллок, 90+1. Калверт-Льюин, 90+3.

Судья: Марринер (Англия).

19 декабря. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».