«Арсенал» уступил «Эвертону». Команда Артеты не может выиграть в АПЛ на протяжении семи матчей
«Эвертон» принимал «Арсенал» в матче 14-го тура чемпионата Англии. Хозяева взяли верх со счетом 2:1.
Лондонский клуб не может выиграть на протяжении семи матчей.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
14-й тур
«Эвертон» — «Арсенал» — 2:1 (2:1)
Голы: Холдинг, 22 — в свои ворота (1:0). Пепе, 35 — с пенальти (1:1). Мина, 45 (2:1).
«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Мина, Холгейт, Годфри, Сигурдссон, Дукуре, Дэйвис, Ивоби (Коулман, 83), Калверт-Льюин (Дженк, 90+3), Ришарлисон (Кенни, 90+2).
«Арсенал»: Лено, Давид Луиз, Мэйтланд-Найлс, Тирни, Холдинг, Эль-Нени (Уиллок, 64), Себальос, Сака, Виллиан, Пепе (Мартинелли, 71), Нкетиа (Ляказетт, 76).
Предупреждения: Эль-Нени, 15. Тирни, 39. Уиллок, 90+1. Калверт-Льюин, 90+3.
Судья: Марринер (Англия).
19 декабря. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
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