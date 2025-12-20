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20 декабря 2025, 20:00

«Эвертон» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Эвертон» и «Арсенал» сыграют в чемпионате Англии 20 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Эвертон» и «Арсенал» сыграют в 17-м туре чемпионата Англии в субботу, 20 декабря. Начало матча на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле (Англия) — в 23.00 по московскому времени.

«Эвертон» — «Арсенал»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Эвертон» — «Арсенал» можно в нашем матч-центре.

В России официально не показывают АПЛ. Трансляции Английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 17-й тур.
20 декабря 2025, 23:00. Hill Dickinson (Ливерпуль)
Эвертон
0:1
Арсенал

После 16 туров чемпионата Англии «Эвертон» набрал 24 очка и занимает девятое место, у «Арсенала» 36 очков и первая строчка в таблице.

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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Эвертон
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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