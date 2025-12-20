«Эвертон» и «Арсенал» сыграют в чемпионате Англии 20 декабря

«Эвертон» и «Арсенал» сыграют в 17-м туре чемпионата Англии в субботу, 20 декабря. Начало матча на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле (Англия) — в 23.00 по московскому времени.

«Эвертон» — «Арсенал»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Эвертон» — «Арсенал» можно в нашем матч-центре.

В России официально не показывают АПЛ. Трансляции Английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 17-й тур.

20 декабря 2025, 23:00. Hill Dickinson (Ливерпуль)

После 16 туров чемпионата Англии «Эвертон» набрал 24 очка и занимает девятое место, у «Арсенала» 36 очков и первая строчка в таблице.