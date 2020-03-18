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«Эвертон», «Арсенал» и «Тоттенхэм» претендуют на Смоллинга

04:30
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Защитник «Ромы» Крис Смоллинг, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», может продолжить карьеру в «Эвертоне», сообщает Sport Witness. Также в его приобретении заинтересованы «Тоттенхэм» и «Арсенал». Римляне хотят оставить игрока у себя на постоянной основе.

В сезоне-2019/20 30-летний англичанин провел за «Рому» 26 матчей, на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

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