«Эвертон» арендовал Бройю у «Челси»

Форвард «Челси» Армандо Бройя арендован «Эвертоном», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 22-летним албанцем рассчитано на один сезон с возможностью выкупа.

В минувшем сезоне Бройя весеннюю часть провел за «Фулхэм». В общей сложности на его счету 27 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.