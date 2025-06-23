Эванс останется работать в «Манчестер Юнайтед» после завершения карьеры

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс перейдет на работу в клуб, сообщает The Athletic.

По информации источника, сейчас 37-летний североирландец ведет с руководством манкунианцев переговоры о новой роли в клубе. Существует вероятность, что он будет отвечать за взаимодействие с игроками, выступающими в арендах.

В конце мая «Манчестер Юнайтед» объявил, что Эванс завершит карьеру по окончании сезона-2024/25. Защитник является воспитанником клуба. Он вернулся в «МЮ» с 2023 году.