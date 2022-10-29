Это'О считает, что Анри не дотягивал до его уровня

Экс-форвард сборной Камеруна Самюэль Это'О считает, что нападающий Тьерри Анри, выступавший за «Арсенал» и «Барселону», был слабее него по уровню.

«Анри не дотягивал до уровня Анелька. Да, он был хорош, но я предпочитал других игроков. Думаю, Анри не дотягивал и до моего уровня», — приводит RMC Sport слова Это'О.

За свою карьеру на клубном уровне Анри забил 360 голов и сделал 177 голевых передач в 793 матчах. На счету Это'О 362 гола и 117 голевыъ передач в 724 играх.