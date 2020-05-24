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«Это реальность?» Фернандинью не может поверить в возобновление тренировок

23:01
Фернандинью. Фото "Манчестер Сити"
Фернандинью. Фото "Манчестер Сити"

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандинью с восхищением прокомментировал возобновление тренировок. Футболисты клубов АПЛ проводят занятия малыми группами в рамках подготовки к возобновлению сезона.

«Это реальность? Приятно вернуться. Шаг за шагом», — написал Фернандинью в Twitter.

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