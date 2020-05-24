«Это реальность?» Фернандинью не может поверить в возобновление тренировок

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандинью с восхищением прокомментировал возобновление тренировок. Футболисты клубов АПЛ проводят занятия малыми группами в рамках подготовки к возобновлению сезона.

«Это реальность? Приятно вернуться. Шаг за шагом», — написал Фернандинью в Twitter.