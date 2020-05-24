«Это реальность?» Фернандинью не может поверить в возобновление тренировок
23:01
Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандинью с восхищением прокомментировал возобновление тренировок. Футболисты клубов АПЛ проводят занятия малыми группами в рамках подготовки к возобновлению сезона.
«Это реальность? Приятно вернуться. Шаг за шагом», — написал Фернандинью в Twitter.
Is this real life? ?? It feels good to be back. Little by little. ?? #keepsafe pic.twitter.com/TKTewPaYWu— Fernandinho (@fernandinho) May 24, 2020
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