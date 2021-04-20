«Это предательство!» «Эвертон» обратился к клубам, вошедшим в Суперлигу

«Эвертон» выступил с резкой критикой в адрес шести клубов АПЛ, которые вошли в проект по созданию Суперлиги.

Напомним, что «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Челси», «Арсенал», «Атлетико», «Интер» и «Тоттенхэм» объявили о создании Суперлиги, которая может стартовать в августе этого года.

«Эвертон» опечален и разочарован тем, что шесть клубов АПЛ выдвинули предложение об образовании отдельной лиги, — говорится в сообщении. — Эти шесть клубов действуют исключительно в своих интересах и порочат репутацию нашей лиги и игры в целом. Эти шесть клубов неуважительно отнеслись ко всем остальным клубам, с которыми они сидят за одним столом в премьер-лиге. Эти шесть клубов предали большинство футбольных болельщиков в нашей стране и за ее пределами.

Во время международного кризиса и в ключевой период для нашей игры клубы должны работать сообща, руководствуясь идеалами нашей игры и желаниями ее болельщиками. Вместо этого некоторые клубы сговорились, чтобы тайно вырваться из футбольной пирамиды, которая так хорошо им служила все это время.

В этой пирамиде «Эвертон» приветствует каждый клуб — «Лестер», «Аккрингтон Стэнли», «Джиллингем», «Линкольн Сити», «Моркам», «Саутенд Юнайтед», «Ноттс Каунти», а также все другие клубы, которые на протяжении всей своей истории обогащали жизнь своих болельщиков.

Самопровозглашенная «Супер-шестерка клубов», выгляди так, как будто хочет лишить своих болельщиков избирательных прав и поставить под угрозу структуру любимой игры. Это нелепое высокомерие.

От имени всех, кто связан с «Эвертоном», мы с уважением просим немедленно отозвать предложения и прекратить частные встречи и подрывную деятельность, которые могут привести нушу любимую игру к самому низкому положению с точки зрения доверия.

Мы хотим попросить владельцев, председателей и членов этих шести клубов вспомнить о привилегированном положении, которое они занимают — не только как хранители своих клубов, но и как хранители игры. К ответственности, которую они несут, нужно относиться серьезно.

Мы настоятельно призываем их всех задуматься о том, каким они хотят видеть свое наследие".