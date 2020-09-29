Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота рад своему дебюту в составе команды. Он сыграл против «Арсенала» в 3-м туре чемпионата Англии (3:1).

— Это потрясающее чувство, хотелось бы, конечно, чтобы это было с полным стадионом, но счастлив победе команды и результату, — цитирует BBC Жоту. — В футболе иногда забиваешь, иногда промахиваешься. Нужно верить, что забьешь, и, к счастью, я забил.

Я буду выполнять свою работу на тренировках каждый день, усердно работать и делать все возможное в день матча. Первый матч всегда трудный. У меня есть один матч, но я хочу большего. Хотим продолжать и выиграть следующие матчи.