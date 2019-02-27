"Это месседж всей команде". Сарри объяснил, почему оставил Аррисабалагу в запасе

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал свое решение оставить в запасе вратаря Кепу Аррисабалагу на матч чемпионата Англии против "Тоттенхэма". Место в воротах занял Вилли Кабальеро.

- Это выбор. Это месседж всей команде. Мы команда, а не 25 футболистов. Это мой выбор, - цитирует BT Sport Сарри.

В финале Кубка английской лиги против "Манчестер Сити" у Аррисабалаги возник конфликт с Сарри. Голкипер на 119-й минуте при счете 0:0 получил повреждение. Сарри уже подготовил замену, но испанец отказался уходить с поля. Специалист был возмущен и даже хотел уйти в подтрибунное помещение. В результате "Челси" проиграл серию пенальти со счетом 3:4, Аррисабалага отразил один 11-метровый удар.