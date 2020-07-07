«Это часть футбола». Ллорис объяснил стычку с Соном

Главный тренер Юго Ллорис после победы над «Эвертоном» (1:0) объяснил свою стычку с одноклубником Сон Хын Мином. Конфликт произошел, когда команды после первого тайма направлялись в раздевалку.

— Это ситуация принадлежит раздевалке — снаружи ты можешь говорить все, что хочешь, — цитирует BBC Льориса. — То, что произошло между мной и Сонни, иногда, является частью футбола. Никаких проблем. В конце встречи вы могли видеть, что мы были более чем счастливы.