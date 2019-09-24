«Это было мучительно». Клопп вспомнил о первом матче в тренерской карьере

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вспомнил о первом матче в карьере.

— Я думаю, что 98% футбола — это борьба с неудачами и способность улыбаться и радоваться игре на следующий день, — цитирует The Players' Tribune Клоппа. — Учился на своих ошибках с самого начала карьеры, никогда не забуду первый матч.

2001-й год, «Майнц», где до этого играл 10 лет. Проблема в том, что все парни были моими друзьями. Они все еще называли меня «Клоппо». Когда я должен был объявить состав на первый матч, подумал, что было бы правильно, если бы рассказал каждому лично. Это был очень плохой план, потому что у нас были двухместные гостиничные номера. Так что вы можете себе это представить.

Я добираюсь до первой комнаты, сажаю двух игроков на кровать, поворачиваюсь к одному и говорю: «Ты начинаешь завтра». Поворачиваюсь к другому и говорю: «К сожалению, ты не в основе». Понял, насколько глупым был мой план, когда второй игрок посмотрел мне в глаза и спросил: «Клоппо, почему?» Единственный нормальный мой ответ: «Можем выставить только 11 игроков».

К сожалению, мне пришлось делать это еще восемь раз — 18 игроков в девяти комнатах с двумя односпальными кроватями. Два парня сидели на кровати. Вы начинаете и слышите каждый раз: «Клоппо, почему?» Хахахах! Это было мучительно!