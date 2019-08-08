"Это было легкое решение". Джовани Ло Сельсо – о переходе в "Тоттенхэм"

Новичок "Тоттенхэма" Джовани Ло Сельсо прокомментировал переход из "Бетиса". Он будет выступать в лондонском клубе на правах аренды.

– Это было легкое решение, – приводятся слова Ло Сельсо в Twitter "Тоттенхэма". – Это клуб, который играет в Лиге чемпионов каждый год, имеет невероятный стадион, тренировочный центр высшего уровня, тренерскую команд из аргентинцев, которые проявили ко мне интерес. Это было очень важно.

Ло Сельсо в прошлом сезоне провел 45 матчей за "Бетис", забил 16 мячей и отдал 6 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 50 миллионов евро.

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