Это было легендарно. 8 лет назад «Манчестер Сити» выгрыз чемпионство, уступая «КПР» 1:2 к 90-й минуте

Восемь лет назад «Манчестер Сити» впервые в истории выиграл АПЛ, которая была образована в феврале 1992 года. Перед последним туром «горожанам» требовалось победить «КПР», но к 90-й минуте они уступали 1:2.

Команда Роберто Манчини невероятным образом вырвала победу. Она играла в большинстве с 55-й минуты после удаления Джоуи Бартона. Сначала забил Эдин Джеко, а затем отличился Серхио Агуэро. «Манчестер Сити» впервые в истории выиграл трофей.