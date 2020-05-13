Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Это было легендарно. 8 лет назад «Манчестер Сити» выгрыз чемпионство, уступая «КПР» 1:2 к 90-й минуте

15:33
«Манчестер Сити». Фото Football365
«Манчестер Сити». Фото Football365
Теги:

Восемь лет назад «Манчестер Сити» впервые в истории выиграл АПЛ, которая была образована в феврале 1992 года. Перед последним туром «горожанам» требовалось победить «КПР», но к 90-й минуте они уступали 1:2.

Команда Роберто Манчини невероятным образом вырвала победу. Она играла в большинстве с 55-й минуты после удаления Джоуи Бартона. Сначала забил Эдин Джеко, а затем отличился Серхио Агуэро. «Манчестер Сити» впервые в истории выиграл трофей.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир