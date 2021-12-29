«Это была очень странная игра». Клопп прокомментировал поражение от «Лестера»

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после поражения от «Лестера» (0:1) в 20-м туре чемпионата Англии признал, что соперник заслужил этот результат. Также он рассчитывает, что команда извлечет урок.

«Определенно, это была заслуженная победа «Лестера». Это была очень странная игра. Мы были недостаточно хороши, хотя имели достаточно шансов. Может быть, немного удачи не хватало.

Поражение — это поражение. Мы должны учиться, и будем это делать. Первое, что нужно сделать — это больше никогда не повторять такой матч. Мы потеряли ритм и были недостаточно спокойны, чтобы вернуть его. Это наша вина", — цитирует BBC Клоппа.