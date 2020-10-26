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«Это был большой шанс подняться по турнирной таблице». Джака — о поражении от «Лестера»

05:56
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Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака подвел итоги матча 6-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (0:1).

— Это был большой шанс подняться по турнирной таблице, мы хотели победить, но в конце концов проиграли, — приводит слова Джаки Sky Sports. — У «Лестера» не было ничего, кроме гола. У нас были шансы в первом тайме, поэтому после игры трудно подобрать слова.

Мы допустили несколько ошибок, а если вы делаете их на этом уровне, вы будете наказаны. Ошибки — это часть футбола, так что мы должны проанализировать их.

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