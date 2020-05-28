«Это будет год пандемии, а не год, когда «Ливерпуль» станет чемпионом». Дини считает, что коронавирус затмит все

Нападающий «Уотфорда» Трой Дини считает, что пандемия коронавируса затмит все в этом году. Сезон в чемпионате Англии планируют возобновить в июне.

— Независимо от того, как все закончится, даже если мы сыграем все матчи, это будет год, испорченный пандемией, — цитирует CNN Дини. — Это не будет годом, когда «Ливерпуль» выиграет лигу, став лучшей командой.

По данным Worldometer на ночь с 27 на 28 мая, в мире коронавирус подтвержден у 5 756 635 человек. Умерших — 355 744, выздоровевших — 2 476 855.

По данным Роспотребнадзора, на день 27 мая в России выявлено 370 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 968 летальных исходов, выздоровели 142 208 человек.