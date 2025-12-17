Эстевао пропустит матч с «Ньюкаслом»

Нападающий «Челси» Эстевао не смог принять участие в матче 1/4 финала Кубка английской лиги против «Кардифф Сити» (3:1) из-за небольшой мышечной травмы, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 18-летний бразилец из-за этой травмы пропустит и следующий матч «Челси» против «Ньюкасла» в 17-м туре АПЛ.

Матч «Ньюкасл» — «Челси» состоится в субботу, 20 декабря. Начало игры в 15.30 по московскому времени.

В этом сезоне Эстевао сыграл в 21 матче во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.