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Эстевао пропустит матч с «Ньюкаслом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Эстевао.
Фото Reuters

Нападающий «Челси» Эстевао не смог принять участие в матче 1/4 финала Кубка английской лиги против «Кардифф Сити» (3:1) из-за небольшой мышечной травмы, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 18-летний бразилец из-за этой травмы пропустит и следующий матч «Челси» против «Ньюкасла» в 17-м туре АПЛ.

Матч «Ньюкасл» — «Челси» состоится в субботу, 20 декабря. Начало игры в 15.30 по московскому времени.

В этом сезоне Эстевао сыграл в 21 матче во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.

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Футбол
ФК Челси
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