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14 апреля, 03:19

ESPN: защитник «Тоттенхэма» Ромеро выбыл до конца сезона-2025/26

Павел Лопатко

Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро пропустит остаток сезона-2025/26 из-за травмы колена, полученной в матче против «Сандерленда» (0:1), сообщает ESPN.

По данным источника, первоначальные тесты показали повреждение связок колена 27-летнего аргентинца. В ближайшие дни будут проведены дополнительные обследования, чтобы определить степень тяжести травмы.

Защитник может пропустить от пяти до восьми недель, и «Тоттенхэм» сам объявит эту информацию в ближайшие дни.

Однако, учитывая, что до чемпионата мира-2026 осталось менее двух месяцев, у Ромеро будет возможность полностью восстановиться к турниру.

В сезоне-2025/26 защитник в 32 матчах забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

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4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
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6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
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9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
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