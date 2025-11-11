ESPN: в «Манчестер Юнайтед» опасаются по поводу тяжести травмы Шешко
В «Манчестер Юнайтед» надеются, что нападающий Беньямин Шешко избежал серьезной травмы в игре с «Тоттенхэмом» (2:2), сообщает ESPN со ссылкой на источники.
22-летнему словенцу проведут дополнительные обследования в связи с проблемой с коленом. При этом футболист пропустит матчи своей национальной команды в ноябре.
В игре 11-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» Шешко вышел на замену на 58-й минуте. После матча он сильно хромал.
В сезоне-2025/26 нападающий в 12 матчах забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
Новости