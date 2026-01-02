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2 января, 01:31

ESPN: Росеньор может возглавить «Челси» после ухода Марески

Павел Лопатко

Новым главным тренером «Челси» может стать наставник «Страсбура» Лиам Росеньор, сообщает ESPN.

По данным источника, 41-летний англичанин рассматривается как кандидат на работу в «Челси» в долгосрочной перспективе. В то же время «Синие» не намерены приглашать 51-летнего австрийца Оливера Гласнера из «Кристал Пэлас».

Росеньор работает в «Страсбуре» с июля 2024 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года. Под руководством англичанина французская команда в 62 матчах одержала 32 победы, 13 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений. Она занимает восьмое место в таблице чемпионата страны — 23 очка после 16 игр.

1 января «Челси» объявил об отставке Марески, который возглавлял команду с лета 2024 года.

Энцо Мареска.Официально: «Челси» уволил Мареску! Но тренер уже нашел новое место — хочет сменить Гвардиолу в «Сити»

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ФК Страсбур
ФК Челси
Лиам Росеньор
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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