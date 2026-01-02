ESPN: Росеньор может возглавить «Челси» после ухода Марески

Новым главным тренером «Челси» может стать наставник «Страсбура» Лиам Росеньор, сообщает ESPN.

По данным источника, 41-летний англичанин рассматривается как кандидат на работу в «Челси» в долгосрочной перспективе. В то же время «Синие» не намерены приглашать 51-летнего австрийца Оливера Гласнера из «Кристал Пэлас».

Росеньор работает в «Страсбуре» с июля 2024 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года. Под руководством англичанина французская команда в 62 матчах одержала 32 победы, 13 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений. Она занимает восьмое место в таблице чемпионата страны — 23 очка после 16 игр.

1 января «Челси» объявил об отставке Марески, который возглавлял команду с лета 2024 года.