ESPN: Онана готов сыграть в матче с «Арсеналом» в первом туре АПЛ

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана может сыграть в матче 1-го тура АПЛ сезона-2025/26 с «Арсеналом», сообщает ESPN.

29-летний камерунец получил травму подколенного сухожилия в середине июля. Были опасения, что он не успеет восстановиться к старту сезона. 12 августа сообщалось, что Онана вернулся к полноценным тренировкам.

По информации источника, вратарь готов выйти в стартовом составе на матч с «Арсеналом», который пройдет 17 августа. Теперь все будет зависеть от решения тренерского штаба.

В сезоне-2024/25 Онана провел 50 матчей за «МЮ», пропустив 65 голов и в 11 встречах сыграв на ноль.